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Doğanşehir’de portatif yüzme havuzu keyfi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çocuk ve gençler portatif yüzme havuzunda hem yüzme öğrenip hem de serinleyerek havuz keyfi yaşıyor

MALATYA 19.07.2022, 11:02
Doğanşehir’de portatif yüzme havuzu keyfi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çocuk ve gençler portatif yüzme havuzunda hem yüzme öğrenip hem de serinleyerek havuz keyfi yaşıyor

Doğanşehir İlçesinde Portatif Yüzme Havuzunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları devam ediyor. Portatif Yüzme Havuzunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Yüzme Kurslarına 100 civarında kursiyer katılıyor.

5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençlerin katıldığı Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları dönem dönem gerçekleştirilecek ve 8 Eylül’de tamamlanacak.

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