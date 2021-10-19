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Doğanşehir’de Muhtarlar Günü kutlaması

19 Ekim Muhtarlar Günü, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde de kutlandı.

MALATYA 19.10.2021, 16:29
Doğanşehir’de Muhtarlar Günü kutlaması

19 Ekim Muhtarlar Günü, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde de kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama programına, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Memet Hatun muhtarlar katıldı. Kutlama töreninde, Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Memet Hatun tarafından Atatürk Büstüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Mehmet Kılıç, günün anlam ve önemi içeren konuşma yaptı. Kılıç, “Vatandaşlarımızla aramızda gönül köprüsünü kuran, demokrasinin temel yapı taşlarından, Anadolu irfanının temel temsilcileri olan muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile Muhtarlar Derneği Başkanı Memet Hatun da, günün anlam ve önemini içeren konuşma yaptı.

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