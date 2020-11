Doğanşehir’de "İzmir İçin Her Destek Bir Umut" kampanyası

Doğanşehir Belediyesi tarafından İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için "İzmir İçin Her Destek Bir Umut" kampanyası başlatıldı.

İzmir depremi sonrası Türkiye’nin her yerinde başlayan yardım kampanyaları sürerken, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de İzmir halkı için yardım kampanyası başlatıldı. Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunun bu zor günlerdeki dayanışma ruhuyla bir kez daha gördüklerini ifade eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "İzmir’de meydana gelen depremden dolayı bir nebzede olsa çorbada Doğanşehir ilçesi halkı olarak katkımız olması için "İzmir İçin Her Destek Bir Umut" sloganıyla kampanya başlattık. Devletimizin İzmir’de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurumlarıyla bölgede yapılması gereken her türlü faaliyeti devam ettiriyor. Haydi Doğanşehir li hemşehrilerim İzmir için düzenlediğimiz kampanyaya sende destek ol. Destek vermek isteyen hemşehrilerimiz Halk Bankası Doğanşehir şubesindeki TR 55 0001 2001 4290 0007 0000 20 IBAN numaralı İzmir depremzedelerine yardım kampanyası hesabına yardım yapabilirsiniz. Bilgi ve danışma için Belediyemizi arayabilirsiniz." dedi.