Doğanşehir’de esnaflar için konteyner çarşı kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde esnaf ciddi yara aldı. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, acil yıkım kararlı evler ve yaşam alanları için konteynır kent alanları çalışmaları sürerken esnaflar için de konteyner çarşı kuruluyor.

Doğanşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinde otopark bölümünde alt yapı ve yerini hazırlığını yapmaya başladı. İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Doğansehir’imizde depremin ilk gününden itibaren Doğanşehir Belediyemiz personellerinin depremzede olmasına rağmen 7/24 vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Esnafımızın yanındayız. Esnaflarımız için İlçemiz merkezinde otopark ve minibüs durağı alanını geçici olarak esnafımızın kullanımına sunmak için konteynır çarşı kurulumu için hazırlıyoruz. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin, Allah’ın izniyle yaralarımızı hep birlikte saracağız." dedi.