Doğanşehir’de bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi, Covid-19 vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi’nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanıp karar aldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9 Nisan 2021 tarihi saat 13.00’dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır” denildi.

Sözü edilen mahalleye giriş ve çıkışlar acil durumlar hariç jandarma tarafından kısıtlanırken, mahallenin ihtiyaçlarının talep edilmesi halinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı kaydedildi.