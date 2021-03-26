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Doğanşehir’de bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, Covid-19 pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.

MALATYA 26.03.2021, 17:18
Doğanşehir’de bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, Covid-19 pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.

İlçe Hıfzıssıha Kurulu, Günedoğru Mahallesi’nde, 14 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) pozitif vaka tespit edilmesi nedeniyle karar aldı. Alınan kararda, “Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi 14 aktif pozitif vaka tespit edilmesi nedeniyle 26 Mart günü saat 16.00’dan itibaren 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

Jandarma, sözü edilen mahalleye acil durumlar hariç giriş ve çıkışı yasakladı.
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