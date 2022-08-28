Doğanşehir’de asfalt ve parke çalışması
Malatya’nın Doğanşehir ilçesi genelinde Malatya Büyükşehir ile Doğanşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca Doğanşehir Belediyesi tarafından sokak aralarında ise Kilitli Parke Taş hizmetlerine ağırlık verildi.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesi genelinde Malatya Büyükşehir ile Doğanşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca Doğanşehir Belediyesi tarafından sokak aralarında ise Kilitli Parke Taş hizmetlerine ağırlık verildi.
Hafta sonu olmasına rağmen belirlenen program dahilinde bir çalışma yürüten belediye ekiplerini ziyaret eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, çalışmalar hakkında bilgiler alarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi.
Doğanşehirli vatandaşların ve mahalle sakinlerinin istek ve beklentilerini bir bir gerçekleştirdiklerini dile getiren Zelyurt, Doğanşehirlilerin yüzünü güldürecek çalışmaları yaz mevsimi boyunca sürdüreceklerini vurguladı.
Doğanşehir Belediyesi olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda program dahilinde çalışmalarına devam ettiklerini de anlatan Zelyurt, “Doğanşehir’imizde hangi mahallemizin belediye hizmetleri açısından neye ihtiyacı varsa karşılanacak. Birlik ve beraberlik içerisinde bir bir hizmetlerimize devam edeceğiz. Geleceğe yönelik kalıcı hizmetlerle Doğanşehir’de huzuru inşa etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda üretime, istihdama ve eğitime yönelik hizmetlerle, fiziki, sosyal ve kültürel hizmetlerle, üretken belediyecilik anlayışımızla inşallah huzur şehri Doğanşehir’i gelecek nesillerimize miras bırakacağız” şeklinde konuştu.
Doğanşehir Belediyesi olarak bütün yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Zelyurt, “Durmuyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile Doğanşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor. Ayrıca program dahilinde kilitli parke taşı çalışmalarımızla hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz. Yollarımızı tek tek elden geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Asfalt çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve Yol Daire Başkanlığı ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0