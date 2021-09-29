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Doğanşehir otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

MALATYA 29.09.2021, 12:55
Doğanşehir otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Doğanşehir Malatya karayolu Esentepe Mahallesi girişinde Ulaş Karaman idaresindeki 01 GV 572 plakalı Renault marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 CRK 874 plakalı Otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Ulaş Karaman yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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