Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hırvatistan'dan iadesi sağlanan sikkeler yaklaşık 2300 yıllık bir dönemi kapsıyor
Doğanşehir ortaokulu, kütüphane ve bilim atölyesine kavuştu
Malatya’nın Doğanşehir ilçesi ortaokulu kütüphane ve bilim atölyesine kavuştu.
MALATYA 21.12.2021, 14:01
Malatya’nın Doğanşehir ilçesi ortaokulu kütüphane ve bilim atölyesine kavuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi Projesi" kapsamında bilim atölyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Kütüphanesiz okul kalmasın projesi’ çerçevesinde Doğanşehir ilçesi ortaokulunun ihtiyaçları giderildi.
Doğanşehir ilçesi ortaokulu kütüphane ve bilim atölyesi açılışına, Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, ilçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul yetkili ve öğretmenleri, öğrenci ve velileri katıldı.