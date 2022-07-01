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Doğanşehir Millet Bahçesi 2. etap çalışmaları hızlandı

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Vahap Küçük Millet Bahçesi 2. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

MALATYA 01.07.2022, 09:45
Doğanşehir Millet Bahçesi 2. etap çalışmaları hızlandı

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Vahap Küçük Millet Bahçesi 2. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ormancı ile birlikte Doğanşehir Vahap Küçük Millet Bahçesi inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunarak, “Doğanşehir’imize, Doğanşehirlilere çok yakışacak” dedi.

Zelyurt, millet bahçesinde çalışmalara hız verildiğini belirterek, " Yapımına hızla devam edilen ve Doğanşehir’imizin kalbine inşa ettiğimiz Vahap Küçük Millet Bahçesi 2. etap çalışmaları yürüyüş yolunda incelemelerde bulunduk. Bizlere nefes olacak Millet Bahçemiz Doğanşehir’imize, Doğanşehirlilere çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

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