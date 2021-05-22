Doğanşehir Kütüphanesi Haziran’da tamamlanacak

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde kendine özgü bir mimari ile yaptırılan kütüphane, önümüzdeki ay tamamlanacak.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Kaymakamlığı tarafından kendine özgü bir mimari ile yaptırılan, belediye ve hayırsever iş adamları tarafından da desteklenen Kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Köroğlu, kendine özgü bir mimari ile yaptırılan kütüphanenin geriye kalan tüm işlemlerinin 3 haftaya tamamlanacağını belirtti.

Doğanşehir Kütüphanesi’nin yeni binasının tamamlanması ile ilçe kütüphanesi bu binada hizmet verecek.