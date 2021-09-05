banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

Doğanşehir Kaymakamı Kılıç, göreve başladı

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamlığına atanan Mehmet Kılıç, ilçedeki görevine başladı.

MALATYA 05.09.2021, 09:56
Doğanşehir Kaymakamı Kılıç, göreve başladı

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamlığına atanan Mehmet Kılıç, ilçedeki görevine başladı.

10 Ekim 1993 yılında Gaziantep’in Oğuzeli İlçesinde doğan Kılıç, İlk ve orta eğitimini Oğuzeli İlçesinde, lise eğitimini Gaziantep Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2012 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2016 yılında mezun olan Kılıç, Ticaret Bakanlığında memuriyet hayatına başladı. Kaymakam Kılıç, buradaki görevinin ardından Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak 107. Dönem Mülki İdare Amirliğine intisap etti. İçişleri Bakanlığı tensibiyle Trabzon Beşikdüzü ve Çanakkale Ayvacık İlçelerinde refiklik stajını tamamlayan Kılıç, 12 Ağustos 2020 - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında Korgun Kaymakamı olarak görev yaptı. Kılıç, 20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Doğanşehir İlçesi Kaymakamı olarak atandı.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0