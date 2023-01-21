Doğanşehir istişare toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında, 2023 yılında ilçelere yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili olarak tüm paydaşların katılımı ile düzenlenen istişare toplantılarına devam ediliyor.

Bu toplantılar çerçevesinde son olarak Doğanşehir ilçesi değerlendirme istişare toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda 2023 yılı yatırım programı görüşüldü.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Genel Sekreter Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, meclis üyeleri, Genel Sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

“Sorunumuz kalmadı”

2019’dan bu yana Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir ilçesine yapılan hizmetler neticesinde, ilçedeki sorun ve eksikliklerin giderildiğinden bahseden AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, “2019 yılından bu yana Selahattin Başkanım ilçemize çok güzel yatırımlar yaptı. Göreve geldiğinde, ‘kanalizasyonsuz, susuz, asfaltsız hiçbir yer kalmayacak’ dedi ve hakikaten de dediği bütün yatırımları gerçekleştirdi. Selahattin Başkanım, göreve gelmeden önce mahalleleri ziyaret ettiğimizde vatandaşlar tarafından altyapı çalışmaları konusunda eleştiriler alıyorduk. Şu anda mahallelerimizi gezdiğimizde böyle bir sorunun kalmadığına şahit oluyoruz. İlçemize yapılan hizmetler Selahattin Başkanım ve ekibinin gayretleriyle oldu. MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert’e de teşekkür ederim, altyapı çalışmalarını titizlikle sürdürdükleri gibi çalışmalar hakkında bizleri bilgilendiriyorlar. Bizlerde yapılan çalışmaları vatandaşlarımıza anlatabiliyoruz. Düzenlenen bu toplantının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“İlçemize güzel hizmetler verildi”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkürlerini sunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize güzel hizmetler verildi. Doğanşehir’de ne zaman bir eksiklik olursa Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarına ulaştık ve her zamanda bizlere gereken ilgi ve alakayı gösterdiler. Doğanşehir’imize yapılan hizmetlerden dolayı başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine şahsım, hemşerilerim adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Başkanımız ilçemize her türlü desteği verdi”

Doğanşehir ilçesine Büyükşehir Belediyesinin önemli ölçüde destek verdiğinin altını çizen Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, “Doğanşehir ilçesinde 15 aydır görev yapıyorum. Bu süreç boyunca Selahattin Gürkan Başkanım ve ekibi ilçemize her türlü desteği verdi. Destekleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. 2023 yılında da Doğanşehir’imizde olan eksiklikleri sizlerle beraber tamamlamış oluruz. Yapılan çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımızın takdir edilmesi bizleri memnun etmektedir”

2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılına yakışır çalışmaların yapılacağını vurgulayan Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve meclis üyelerimiz tarafından takdir edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. ‘Marifet iltifata tabidir, müşterisi olmayan mal zayidir’ derler. Bu anlamda yol, altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi, kültürel ve sosyal işler noktasında büyük mesafeler kat ettik. Doğanşehir’imizde de asfaltsız yolun, kanalizasyonsuz yerin kalmadığını, arıtma tesisinin, çevre ve meydan düzenlemesinin, sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapıldığını görüyoruz. Tabii gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sadece Doğanşehir ilçemiz için değil 13 ilçemiz içinde geçerlidir. Ayrıca Doğanşehir ilçemizde kültürel mirasımızın korunması ve ayağa kaldırılması noktasında da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız yoğun bir çalışma içerisindedir. Kültürel miraslarımızın ayağa kalmasının hemen hemen büyük bir bölümü bizim zamanımızda gerçekleşmiştir. Çalışmalarımızın Doğanşehir’imize ve Malatya’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2023 yılı yatırım programımızda da ilçemizde varsa eksikliklerin giderilmesi adına böyle bir toplantı düzenliyoruz. Öncelikle bu çalışmaların Doğanşehir ilçemize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz Cumhuriyetimizin Yeni Yüz Yılında da çalışmalarımıza en güzel şekilde devam edeceğiz. Hakikatten de devasa hizmetler yapılıyor. 2023 yılında 3 milyon 300 bin metrekare alana sahip Beydağı Tabiat Parkı, 300 bin metrekarelik Yüzüncü Yıl Parkı, Dünya Kayısı ve Ticaret Merkezinin, Özel Harekat Merkezinin, Yimpaş’ın, ekmek ve yemek fabrikalarının, Kuzey ve Güney Kuşak Yollarının faaliyete geçeceği bir yıl olacak ve bu yatırımlarımızla Malatya, Cumhuriyetimizin 100. Yılına hazır bir şekilde girecektir” diye konuştu.