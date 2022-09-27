Doğanşehir İstanbul’da tanıtıldı

İstanbul Yenikapı’da 5. "Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri" çerçevesinde düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerinde Doğanşehir standı büyük ilgi gördü.

Malatya Valiliği koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Konfederasyonu(MAKON), Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ’’Malatya Tanıtım Günlerinde Doğanşehir tanıtıldı.

Malatya’nın tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürünün tanıtıldığı etkinliğe Doğanşehir Belediyesi, Doğanşehir Elması, Polat Şekeri ve Doğanşehir Armudu tanıtımını yaptı. Doğanşehir standını ziyaret eden katılımcılarla Belediye Başkanı Durali Zelyurt yakından ilgilendi.

Başkan Zelyurt, Doğanşehir’de yapmış olduğu çalışmaları ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Zelyurt, programı değerlendirirken, “Geleneksel hale gelen Malatya Tanıtım Günlerinde her yıl olduğu gibi yer almaktan ve buraya gelen Doğanşehir’li Hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek mutlu oluyoruz. Böylesine güzel bir etkinlikten dolayı tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Doğanşehir Standımızı ziyaret eden hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet edip, hasret giderdik. Hemşehrilerimizin sıla hasretini gidermeye çalışıyoruz. Doğanşehir Belediyesi olarak bu tür tanıtım etkinliklerde yer almaya özen gösteriyoruz. Doğanşehir Elması, Polat Şekeri ve Doğanşehir Armudu tanıtımını yaptık” ifadelerini kullandı.