Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu

MALATYA (İHA) – Doğanşehir ilçesi ve mahallelerinde gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti.

Doğanşehir ilçesi ve mahallelerinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde 47 santimetreye ulaşırken Doğanşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri mahallelerde, caddelerde, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, karla mücadele ekiplerini sahada denetledi. Zelyurt, "Ekiplerimiz sahada, yol açma çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanma ve don olayına karşı lütfen dikkatli olalım" diye konuştu.