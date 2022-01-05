Doğanşehir Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmette

Malatya’nın Doğanşehir İlçesine yeni yapılan Şehit Esra Köse Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Haşim Özdemir, hastane ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "30 yataklı Doğanşehir Şehit Esra Köse Devlet Hastanesi yetersiz kalınca Merhum Belediye Başkanımız Vahap Küçük ün özel isteği olan hastane talebi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından olumlu karşılamış ve bakanlığa, Doğanşehir’e yeni bir hastane yapın talimatını vermişti. Aslında 150 yatak kapasiteli olan Doğanşehir Devlet hastanesi şimdilik 100 yataklı olarak hizmet verecek” dedi.

Hastanenin fiziki özellikleri hakkında da bilgi veren Özdemir, "Doğanşehir devlet hastanesi şuan 100 yatak. Ancak gerek görüldüğünde 150 yatak kapasitesine çıkartılacak şekilde inşa edilmiştir. Hastanemiz yaklaşık 28 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastane bünyesinde 33 poliklinik, 5 ameliyathane, 6 yataklı birinci basamak yoğun bakım, 4 yataklı ikinci basamak yoğun bakım, 6 yataklı palyatif bakım, 6 cihazlı hemodiyaliz ünitesi, 5 diş ünitesi mamografi, bilgisayarlı tomografi, panoramik diş görüntüleme cihazı ve kemik bulunuyor" diye konuştu.

Özdemir, hastanenin depreme dayayınlı olan son sistem ve teknoloji ile inşaa edildiğini de sözlerine ekledi.