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Doğanşehir de yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde yörede eskiden adını duyuran ancak şimdi çok az üretimi olan kuru fasulye üretiminin yeniden canlanması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

MALATYA 11.04.2022, 11:35
Doğanşehir de yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde yörede eskiden adını duyuran ancak şimdi çok az üretimi olan kuru fasulye üretiminin yeniden canlanması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Doğanşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce, ilçede tarım alanlarının genişletilmesi programı çerçevesinde bakanlığa sunulan proje kabul edildi. Doğanşehir çiftçisine yüzde 75 hibe destekli kuru fasulye tohumu dağıtımına başlandı.

Hibe destekli kuru fasulye tohumu dağım törenine, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik, İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın, daire amirleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü Bahçesinde yapılan tohum dağıtım törenin de konuşan Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, üretimin önemine temas etti. Kılıç, “ Son üç yıldır tüm Dünya büyük bir gıda krizi sorunu var. Bu hala aşılamamış. Daha da ilerleyecek gibi görünüyor. Buda fiyatlara yansıyor. Tütünün yanında buranın özel bilinen fasulyesi şeker pancarı, bunlarla ilgili teşviklere devam ederiz inşallah. Sizlerde ilgi gösterirsiniz hibe destekli tohumlar devam eder. Bu tarz teşvikler, girişimler devam edecek inşallah. Sizin de duyarlılığınız ile sadece bir ürüne bağlı kalmadan alternatif ürünlerde geliştirilip ilerleyen zamanlarda hibe destekli tohumlar devam eder. İnşallah kuraklık gibi durumlarda sıkıntı çekmezsiniz" dedi.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt da, Doğanşehir fasulyesinin bir marka olduğuna dikkat çekerek, “Doğanşehir Fasulye bölgesi olmasına rağmen gerektiği kadar üretim yapılmıyor. Üretici tütüne ağırlık veriyor. Tütün tabi ki ekonomik ve elde edilen gelir fazla olduğu için diğer ürünleri ekmemeye başladık. Doğanşehir geçmişinden bu güne kadar dermason fasulyesi, şeker fasulyesi ile oldukça öne çıkan bir ilçedir. Eskiden Doğanşehir fasulyesi İstanbul’a giderdi. Yurt dışına ihraç edilirdi. Burada Fasulyenin özellikle verimi ve kalitesinin yüksek olmasının nedeni serin akarsularla sulanması ve gece gündüz sıcaklık farkından dolayı bizim ilçemize has bir özelliği de vardır. Ayrıca Doğanşehirli olarak Kaymakamlık ve Tarım İlçe Müdürlüğümüz tarafından yapılan bu projeden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın yaptığı konuşmada, " Bu gün ilçe tarım müdürlüğü olarak yerelde yaptığımız bir projenin dağıtım törenin de bir araya geldik. Doğanşehir de daralmış ürünlerin dışına çıkmak, belki tütün eken çiftçilerimiz için farklı algılanabilir. Ancak ürün çeşitliliği son yıllarda tamamen bitmiş durumda Doğanşehir de. Tütünün dışında ürün kalmamış, elmalar kesilmiş fasulye terk edilmiş, biz de bu çerçevede kaymakam beyin desteğiyle, yerelde bir proje yaptık. Bu proje bakanlığımızın değil, Doğanşehir ilçe tarım müdürlüğünün Bakanlığa sunduğu bir projedir. Bu proje çerçevesinde yaklaşık 96 çiftçimiz bize başvurdu. 400 bin lira civarında bir proje idi. Bin dekara yakın fasulye ekeceğiz bu sene. Bu çerçevede yüzde 75 hibe destekli yüzde 25 çiftçi katkılı, Konya Dermason çeşidi dediğimiz bölgemize uyumlu, fasulyemizi dağıtacağız. Ankara’da projemiz ile Malatyalı olan sayın Mehmet Hasdemir genel müdürüm ilgilendi. Kaymakam beye ve genel müdürümüze desteklerine teşekkür ediyorum. Projemizin asıl fikir babası olan Sürgü Mahallesi Muhtarımız Tamer Aktaş’a teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.

Sürgü Mahallesi Muhtarı Tamer Aktaş ise dermason cinsi kuru fasulyenin ilçede yıllar önce üretiminin fazlaca olduğunu, ancak son yıllarda unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. Aktaş, " Sürgü, Erkenek, Kurucaova da yetiştirilen bir dermason fasulyemiz vardı. Fasulye yıllardan beridir çok kaliteli olarak üretiliyordu buralarda. Ekonomik şartlar ve girdi maliyetlerinden dolayı bir süredir ekilemez vaziyete gelmiştir. Tütün ekiminden dolayı fasulye ekimi çok azalmıştır. Bu ürünümüzün tekrar canlandırılarak, hem ülke hem de bölgemizin ekonomik katkısı olacaktır inşallah. Çiftçimize alternatif ürün olarak yeniden gündeme gelmesi için İlçe Tarım Müdürlüğümüze müracaat ettik. Sağ olsun Kaymakam Beyimizin ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle onaylandı. Şimdi çiftçilerimize dağıtılacak ürün yeni alternatif ürün olur. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra müracaat eden 96 çiftçiye fasulye tohumu dağıtımı başladı. Dağıtılan tohumlar 875 dekara ekim yapılacak ve ekilen tohumlardan 350 ton kuru fasulye elde edilmesi bekleniyor.

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