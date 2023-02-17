Doğanşehir Belediyesi depremzedelerin yanında

Yaşanan asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından büyük hasarın oluştuğu Doğanşehir ilçesinde halkın mağduriyetinin giderilmesi için Doğanşehir Belediyesi ekipleri canla başla çalışıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Doğanşehir’de meydana gelen depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için kendisi deprem mağduru olmasına rağmen cefakar ve fedakar belediye ve belediye personelleri tarafından çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Depremin ilk gününden itibaren belediyemiz araçları ve personelleri tarafından yol açma çalışmaları, alan temizleme, zemin düzeltme, mucur taşıma ve serme, çadır alanı ve konteynır alanı açma, vatandaş tahliyesi ve yolcu taşıma, gıda takviyesi, su ve elektrik tesisatlarına yardım tüm kamu kurum ve kuruluşları araçlarına bakım onarım ve lastik tamiri aşevlerine destek kilitli taş döşeme, gelen konteynırların indirilmesi hizmetlerini aralıksız olarak vermiş bulunmaktayız” denildi.