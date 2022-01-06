Doğanşehir Belediye Meclisi’nde seçim

Malatya Doğanşehir Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un başkanlık ettiği toplantıda 2022 Yılı Denetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

Doğanşehir Belediyesi’nin 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Doğanşehir Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleşti. Meclisin açılış konuşmasını, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt gerçekleştirdi. Başkan Zelyurt, toplantıya Meclis Üyelerine ve 2021 yılı boyunca Doğanşehir’e katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başladı. Zelyurt, 2022 yılının sağlık, huzur ve barışın hakim olduğu bir yıl olması dileğinde bulundu. Zelyurt “2022 yılında da yeni hedeflerle, birlik ve beraberlik içinde; vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dilerim” dedi.

Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi

Doğanşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda 2022 Yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Yapılan oylama sonrası Hasan Kaplan, Rüstem Çatı ve Murat İnan Denetim Komisyonu’nda yer alan isimler oldu.