Doğa severlerden Günpınar Vadisi’ne yoğun ilgi

Malatya’nın Darende ilçesinde, Türkiye’nin 143. Tabiat Parkı alanı içerisinde yer alan Günpınar Vadisi doğa severlerin uğrak yeri oldu.

Darende Günpınar Şelalesi ile şelalenin kaynağı arasındaki 2 kilometrelik Günpınar Vadisi, doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı haline geldi.

Doğa severleri sözü edilen yörede gezdiren yöre halkından Bekir Sözen, Günpınar Vadisi’nin, doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Sözen, “Yöre insanının deyimi ile Yukarı Şuğul doğa yürüyüşü, trekking yapmak isteyenler için orta zorlukta bir parkur. Her geçen gün büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin 143. Tabiat Parkı alanı içerisinde yer alan güzellikler beldesi Günpınar Vadisini geçmek yaklaşık 4 saat sürüyor. Bazen suyun içinden bazen suyun kenarından gidilerek kat edilen parkur zihinlerde güzel anılar bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Yerel rehber almadan güzergahı geçmenin tehlikeli olacağını belirten Sözen, sahada dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.