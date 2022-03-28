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Doğa severler Levent Vadisi’nde buluştu
Malatya’da, 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri çerçevesinde Levent Vadisi’nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.
MALATYA 28.03.2022, 11:16
Malatya’da, 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri çerçevesinde Levent Vadisi’nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.
Akçadağ Belediyesi’nin organizasyonunda Levent Vadisi’nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Bin 200 rakım yükseklikte gerçekleştirilen etkinliğe Akçadağ Belediye Başkan yardımcısı Eyüp Işık ile Extreme Dağcılık Kulübü üyeleri katıldı.
Levent Vadisi’nin doyumsuz manzarası eşliğinde yaklaşık 4 saat süren etkinlik Seyir Terasında katılımcılara Akçadağ’ın coğrafi işaretli kömbesinin ikramıyla son buldu.