Diş öğrencilerinde beyaz önlük heyecanı

Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Beyaz Önlük Giyme töreni heyecanı yaşandı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Diş hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, Diş Hekimliği Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerin velileri katıldı

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinin sahneye çıkmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, törene gelen ailelerin heyecanlarını ve sevinçlerini paylaştıklarını ifade etti. Bu yıl hastalar ile bir araya gelecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Polat, “İlk 2 yılı başarıyla tamamlamış ve Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki teorik eğitimimizin yanında bu yıl artık hastalarda çok değerli hocalarımızın gözetiminde bu önlüklerinizi giyerek pratik uygulamalar yapacak, hasta gözlemleri yapacak ve klinik beceriler kazanıyor olacaksınız. Meslek hayatınız boyunca giyeceğiniz beyaz önlüklerinizle insanların ağız ve diş sağlıklarını koruyucu önlemler alacak, bunun için bireysel veya toplumsal eğitimler verecek. Ayrıca hastalarımıza şifa dağıtacaksınız. Mesleğinizin onuruna yakışır, bilimsel kanıtlara dayalı, evrensel değerlere saygın bir şekilde hekimliğinizi yapmak üzere yürüdüğünüz bu yolda hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hastalarla iyi bir iletişim kurmanız gerekir”

Törende konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Diş Hekimliği okuyan öğrencilerin kendilerini teorik ve mesleki beceri anlamında geliştirmelerini söyleyerek “Genç diş hekimlerimize ülkemizde her zaman ihtiyacımız var dolayısıyla asıl olan sevgili gençler sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekir. Hocalarınız size gerek teorik gerekse mesleki beceriler açısından, uygulama açısından rehberlik yapıyorlar. Ama bütün iş sizde. Sizin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekir. Sadece yetiştirmeniz yetmez, bir de insanlarımızda diş hekimine gitme, ağzını açma korkusu vardır. Bazılarında çok daha şiddetlidir. Bunun için hastalarla iyi bir iletişim kurmanız gerekir. Çocuğundan yaşlısına çok iyi bir iletişim ile ikna etmeniz gerekiyor. Bütün bu süreçler hem mesleki olarak hem de iyi bir iletişim kurarak mesleğinizi gerek öğrenciliğiniz döneminde gerekse bir ömür boyu en güzel şekilde uygulamanızı icra etmenizi canı gönülden diliyorum. dedi.

Kızılay, Diş Hekimliği Fakültesi’ne birincilikle giren üçüncü sınıf öğrencisi Ümmügülsüm Ayaz’a beyaz önlüğünü giydirdi ve çiçek hediye etti.

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Polat ve öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlük giydirmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.