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Dezavantajlı bireylere eğitim

Malatya’da dezavantajlı bireylere yönelik sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Proje kapsamında, çocuk ve gençlere, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, verimli ders çalışma, zamanı etkin kullanma, bilinçli tüketim, sağlıklı yaşam bilinci, madde bağımlılığı ve siber zorbalık gibi alanlarda eğitim verilecek.

MALATYA 03.11.2021, 13:24
Dezavantajlı bireylere eğitim

Malatya’da dezavantajlı bireylere yönelik sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Proje kapsamında, çocuk ve gençlere, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, verimli ders çalışma, zamanı etkin kullanma, bilinçli tüketim, sağlıklı yaşam bilinci, madde bağımlılığı ve siber zorbalık gibi alanlarda eğitim verilecek.

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği(DEHADER) tarafından hazırlanan “Hayata Değer Kat Projesi” tanıtım toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik 2 nolu toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Toplantıya, il Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve DEHADER yöneticileri katıldı.

DEHADER Başkanı Mine İpek, “Hayata Değer Kat Projesi” hakkında bilgi aktardı. İpek, projenin Melekbaba, Hidayet ve Taştepe Mahallelerinde uygulanacağını ve bu bölgelerdeki dezavantajlı bireylere yönelik birtakım sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler içerdiğini belirterek, Türkiye’ye örnek olabilecek nitelikte bir proje yürütmek istediklerini ifade etti.

DEHADER Başkan Yardımcısı Yahya Altınkaynak tarafından gerçekleştirilen sunumda, kurum amirlerine proje hakkında detaylı bilgi verildi. Yahya Altınkaynak, proje kapsamında hangi kurumdan ne tür destekler talep edildiğini belirtti. Altınkaynak, projeyi Melekbaba, Hidayet ve Taştepe Mahallelerinde dezavantajlı bireylere ulaşıp, onlarla yakından ilgilenmek, onların kişisel, sosyal ve psikolojik olarak kendini geliştirmelerini sağlamak, göçmenlerin topluma entegrasyonuna katkı sunmak, okula devam ve öğrenme kayıpları konusunda öğrencilere destek sunmak gibi amaçlarla hazırladıklarını söyledi. Altınkaynak, bu üç mahallede 7-17 yaş aralığındaki çocukların teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, verimli ders çalışma, zamanı etkin kullanma, bilinçli tüketim, sağlıklı yaşam bilinci, madde bağımlılığı, siber zorbalık, kısa film, karikatür, drone kullanımı, fotoğrafçılık, müzik, bilişim gibi alanlarda kurslar, seminerler, konferanslar yoluyla eğitim almasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

“Güzel sonuçlar alınırsa, diğer mahallelerde de uygulanabilecek”

Vali Aydın Baruş ise DEHADER’in güzel bir proje hazırladığını, projeyi önemsediğini ve kurumlardan projeye destek sunmalarını istedi.

Proje kapsamında faaliyet yürütülecek mahallelerin kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu ve böyle bir projenin bu mahallelere değer katacağını belirten Baruş, proje ekibinin gönüllü olmasının önemi üzerinde durdu. Vali Aydın Baruş, bu projenin Malatya için pilot bir proje olabileceğini, bu mahallelerde güzel sonuçlar alınırsa, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Proje hakkında görüşlerini belirten İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut projeyi hazırlayan ekibe teşekkür ederek, kurumlar olarak projeye destek sunabileceklerini ifade ettiler.

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