Derebeyleri’nden Gürkan’a teşekkür
MALATYASPOR DEREBEYLERİ TARAFTARLAR DERNEĞİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN’A YENİ MALATYASPOR KONUSUNDA YAPTIĞI SAĞDUYULU AÇIKLAMADAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.
Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Yeni Malatyaspor konusunda yaptığı sağduyulu açıklamadan dolayı teşekkür etti.
Dernek adına açıklamada bulunan Derebeyleri Dernek Başkanı Ender Kaya, “Şehrül Emin Başkan Selahattin Gürkan’a yapmış olduğu birleştirici ve kaos ortamına son verici açıklamaları için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Yine şehrimizin abisi olduğunu tüm Malatya’ya hissettirmiştir. Artık gündemimizde bir kongre süreci bulunmamaktadır. Yeni Malatyaspor Yönetiminin Malatya’mıza yakışır en başta karakterli transferler yapacağına olan inancımız tamdır. Artık Malatya’mızda futbol üzerinden yaşanan kırgınlıkların, dedikoduların bugün itibariyle son bulacağına ve bir şehir bir yumruk halinde dosta düşmana beraberliğimizi ilan edeceğimizi umut ederek , Sn Başkanımıza abimize tekrardan şükranlarımızı sunuyoruz.
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