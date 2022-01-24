Malatya’da, depremzedelere yardım fotoğrafları sergilendi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli olan ve Malatya’da büyük oranda zarar neden olan 6.8 şiddetindeki depremin yıldönümü nedeniyle Malatya Park AVM’de fotoğraf sergisi açıldı.

Depremin 2’nci yıldönümü nedeniyle, deprem sonrasında Jandarma’nın yaptığı yardım fotoğraflarının yer aldığı sergide 50 civarında fotoğraf yer alıyor.