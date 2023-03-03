Depremde hasar alan ERTV yeniden yayına başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yayın merkezi Malatya’da bulunan ERTV binası da ağır hasar aldı. Bina ile birlikte içerisinde bulunan tüm cihazların da hasar görmesi nedeniyle 24 gün boyunca yayın yapamayan ERTV, konteynerlarda yayına yeniden başladı.

6 Şubat sabahı saatler 04.17’yi gösterdiğinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem Malatya ile birlikte 11 ili salladı. İlk depremin ardından 9 saat sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem 11 ili yıktı geçti. 7.7 şiddetindeki ilk depremde hasar alan ve buna rağmen depremin ilk günü yayınlarına devam eden televizyon ikinci depremde ağır hasar alınca yayına devam edemedi. Yaklaşık 30 yıldır yayın hayatını sürdüren televizyon kanalı, ilk kez asrın felaketinde ekranlarını kapatmak zorunda kaldı. Ağır hasar alan televizyon binasında deprem esnasında yönetim ve personel ise son anda kurtuldu. Malatya’da 26 Şubat’ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden de hasarı artan ERTV, 2 Mart 2023 itibari ile konteynerlarda yayına yeniden başladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Malatya’da deprem felaketinin ardından 24 gün sonra yeniden yayına başlanıldığı belirtilerek, "ERTV, asrın felaketinde yaşananları ekranlara getirmeye, vatandaşın sesi olmaya, yardımların yerine ulaştırılması noktasında köprü görevi görmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.