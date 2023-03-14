Depremde enkaza dönen ve 457 hanenin bulunduğu mahalle taşınmak istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nin bir başka noktaya taşınması isteniyor. 457 haneli mahallede neredeyse sağlam evin kalmadığını belirten mahalle muhtarı, mahallenin hızlıca bir başka noktaya taşınmasını istediklerini söyledi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da depremin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken, depremlerde büyük yıkım yaşayan Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde neredeyse taş üstünde taş kalmadı.

"İkinci depremde büyük bir yıkım yaşadık"

7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin bin kişinin yaşadığı mahallede büyük bir yıkıma neden olduğunu belirten Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün, "İlk deremde köyümüz ufak tefek hasarlar aldı. İkinci de ise köyümüzün yüzde 40’ı yıkıldı, yüzde 50’nin üzerindeki yapılar ise hasar aldı. Yıkılan evin enkazı altında kalan Zülal Özkan (70) hayatını kaybederken eşi Ahmet Özkan’ı (75) ise enkaz altında yaralı çıkardık" dedi

"Konteyner kent kuracağımız bir alanımız yok"

Deprem sonrası hızlı bir şekilde mahalleyi boşalttıklarını aktaran muhtar Akgün, "167 hane dışındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımız muhtelif illere çıkış yaptı. Burada kalanlar da hayvanlarından dolayı ayrılamadı. 200’ün üzerinde hayvanımız da telef oldu. Çadırsız hanemiz kalmadı. Özellikle ilk 15 gün kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalıştık. Depremde ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz. Bir an önce toparlanmamız lazım. Konteyner kent kuracağımız bir alanımız yok. Devlet yetkilileri ile görüştüğümüzde mahallenin taşınmasını ifade ettik. Mahallemizin Çayırdüzü mevkiine taşınmasını düşünüyoruz. Halkımızın yüzde 80’i bizim gibi düşünüyor. Deprem sonrası bölgede çalışma yapan devletimizin tüm yetkililerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu

Mahalle sakinlerinden Davut İnkaya ile Tuncay Yağmur ise depremde büyük yıkım yaşayan Kozluca Mahallesi’nin bir başka noktaya taşınmasını istediklerini ifade ederek devletin depremin ilk anında itibaren yanlarında olduğunu söyledi.