Deprem sonrası Malatya’da yeni okul atağı

Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan Sivrice depreminden büyük oranda etkilenen Malatya’da hasarlı okul binaları yıkılarak yerine yenileri yapılıyor. Depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binaları yıkılarak, hayırseverlerin de katkısı ile kente 22 yeni okul yapılacak.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden en çok etkilenen illerin başında yer alan Malatya’da hasarlı okul binaları yıkılarak yerlerine yenisi yapılıyor. Devlet-Millet işbirliği ile kente bu yıl 22 yeni okul binasının yapılacağı açıklanırken, okullardan birisini de Malatyalı İşadamı Mehmet Ali Aydınlar üstlendi.

Valilik binasında gerçekleşen imza protokolü ile Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesinde İşadamı Aydınlar tarafından, 24 derslikli lisenin yapımına başlanılacak.

Protokol töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, Ocak ayındaki büyük deprem ve sonrasındaki sarsıntılar nedeniyle kentteki bazı okulların hasar gördüğünü anımsatarak, “Hasar gören binaların yenilenmesi konusunda çalışma başlattık ve bunun semeresini de alıyoruz. Bu yıl itibarıyla kentte 22 yeni okul binası inşaatı başlıyor. 32 okulda güçlendirme çalışmalarımız süratle devam ediyor. İnşallah eğitim öğretim yılı başlangıcında bunları eğitim hayatına kazandıracağız. Çocukların daha ferah ortamlarda eğitim alma imkanına kavuşmasını temin edeceğiz" dedi.

Kentteki eğitim kurumlarının kaliteli hale gelmesinde Malatyalı hayırseverlerin de katkısının çok büyük olduğuna işaret eden Vali Baruş, “Kentin dört bir tarafında hayırseverlerimiz okul, eğitim kompleksi ve sağlık tesisleri yaptırdı. Arapgir ilçesinin eğitimde bu seviyeye gelmesinde Aydınlar’ın çok büyük katkısı olmuştur. Depremin ardından Mehmet Ali Aydınlar ile temasta bulunduk, kentin okul ihtiyacı bulunduğunu kendilerine ilettik. Sağ olsunlar, şehrin ihtiyacını karşılama yönünde irade beyan ettiler. Bugün de Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde Mehmet Ali Aydınlar Malatya Lisesini yapmak üzere kendisiyle protokol imzalayacağız. Okulumuz 24 derslikli inşa edilecek. Sadece okul binası değil spor ve konferans salonu da inşaatın içinde bulunacak. Yapılacak olan 816 öğrenci kapasiteli lise, sınavla alım yapan bir okul olacak” şeklinde konuştu.

İşadamı Aydınlar ise depremden sonra kentin okul ihtiyacıyla ilgili kendisine gelen talebi memnuniyetle karşıladıklarını ve üzerlerine düşen her görevi yerine getireceklerini dile getirdi. Lise inşaatına hemen başlanılacağını belirten Aydınlar, “Arapgir’deki okullarımız gibi her şeyin en iyisini, mükemmelini yapıyoruz. Yatırımların önemli bir kısmını genelde Arapgir ilçemize yapıyordum. Özellikle depremden sonra Malatya’nın okul ihtiyacı doğduğundan biz de özerimize düşen görev ne ise onu yapalım dedik. Vali Bey ile birkaç kez görüşmemizin ardından bu okul için mutabık kaldık. Bu okul da yine çok mükemmel bir tesis olacak, burada da en iyisini yapacağız. Hayırlı olsun. Buradan ülkemize iyi yetişmiş, nitelikli gençler kazandırmanın kapısını açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Battalgazi’ye yapılacak eğitim kurumunun bir yıl gibi kısa sürede tamamlanacağını belirterek katkılarından dolayı İşadamı Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise eğitime verdiği destekten dolayı Aydınlar’a teşekkür ederek, “Özellikle Battalgazi ilçemizde okul ihtiyacımız biraz daha fazla. Bu ihtiyaca katkı sunmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bundan sonraki süreçte de Battalgazi’de ki okul ihtiyaçlarımızı sizin gibi hayırsever işadamlarımız ve devletimiz sayesinde gidereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş ve Mehmet Ali Aydınlar arasında yapılacak lisenin protokolünü imzaladı.

Programda, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da hazır bulundu.