“Deprem, dünyanın kayısı başkenti Malatya’da kayısı ihracatını da etkileyebilir”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük hasara neden olurken, Türkiye’de kayısı üretiminin en önemli merkezi olan Malatya’da kayısı ihracatının da durumdan olumsuz etkilenebileceği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı. Deprem, kuru kayısıların satıldığı Şire Pazarı’nı da etkiledi. Şire Pazarı depremde tamamen yıkıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, "Biz bu durumu iki boyutta değerlendiriyoruz. Birinci boyutu teknik taraf, yani üretimin sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından çok önemli. Çünkü tarımsal üretimde tedarikçilik yapan zirai ilaç, gübre, tohum bayileri ve iş yerlerinin birçoğunun depremde hasar görmesinden dolayı tedarikteki sıkıntılar, nasıl karşılanacağı konusunda endişeler söz konusu. Üretimin devamlılığını sağlamak adına çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’ya özellikle dünya kayısı başkenti diyoruz. Kayısı üretiminde dünyada en çok ihracatta hak payına sahip olan bir şehir. Bu nedenle de tarımsal üretimin sürdürülmesi lazım. Sosyal açıdan baktığımızda da insanların depremden dolayı etkilenmesi ve depremde kalacak mekanlarının kalmamasından dolayı birçok kişinin il dışına gitmesi, önümüzdeki birkaç gün içerisinde tarımsal üretimin tekrar faaliyete geçmesi, mevsimsel olarak bu anlamda ciddi aksaklıklara sebebiyet verecek. Kırsal alanlardaki mekanların hasar görmesi, son yıllarda özellikle kırsal alanlardan kentlere göçün yoğunluğu ve yaz aylarında gidip tarımsal faaliyetler yürütmeleri nedeniyle bu anlamda da sosyolojik olarak bir iş gücü kaybı söz konusu olacak” diye konuştu.

Çiçek, kuru kayısının işlenmesi konusunda işçilikte yaşanabilecek sıkıntılarla ihracat miktarının üretimden kaynaklı olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Dünyanın kayısı başkenti Malatya’da, 2022 yılında 76 bin 355 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 402 milyon dolar gelir elde edilmişti.