Deprem bölgesi Malatya’da çocuklar Nasrettin Hoca ile eğleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya’da çadır kentte kalan çocuklar, gönüllü tiyatrocuların etkinlikleriyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin vurduğu Malatya’da, AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde depremden etkilenen çocuklar, gönüllü tiyatrocular tarafından düzenlenen etkinliklerle moral buluyor.

Malatya’da tiyatroculuk yapan Ömer Konakçı ve tiyatro ekibinden İrem Kılıç, deprem bölgesinde arama çalışmalarına katıldıktan sonra depremzede çocuklar için harekete geçti. Nasrettin Hoca ve Tavşan karakterleriyle çocukları eğlendiren tiyatrocular, bölgede kurulan çadır kentleri tek tek gezerek tiyatro gösterimi ve müzikli dans gibi çeşitli etkinliklerle depremzede çocukların travmasını hafifletmeye çalışıyor.

Kentte 12 yıldır tiyatroculuk yapan Ömer Konakçı, depremde arama-kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra çocukları mutlu etmek için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "12 yıldır Malatya’da tiyatro yapıyoruz. Depremzedeyiz bizler de, depremin olduğu gün biz enkaz altındaki insanlara yardım ettik. Ertesi gün kendimizi alanlara attık, çocukları güldürmeyi çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Bundan sonra tiyatro ekibimiz daha kapsamlı alanlara dağılıp çocuklarla hemhal olacağız. Onları güldürmeye çalışacağız. Depremdeki kötü anılarını unutturmaya çalışacağız. El birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

Depremde dayısını kaybettiğini ifade eden tiyatro oyuncusu İrem Kılıç ise, "Malatya’da tiyatrocuyum. 10 gündür çok zor günler geçiriyoruz. Ben depremde dayımı kaybettim. Bu acı geçmez. Ama burada çocukların tebessümü ile birazcık da olsa acımızı hafifletiyor. Çocuklar bizim her şeyimiz onların psikolojileri bizim için çok önemli" diye konuştu.