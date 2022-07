Demokrasi Bayramı’na Malatya’da yoğun katılım

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle Malatya’da da program düzenlendi. Hain darbe girişiminin 6. yılında Malatya’da organize edilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, şehit ve gazi dernekleri aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Millet Meydanı’na yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan programda, 2.Ordu Komutanlığı’na bağlı Bölge Bando Komutanlığı’nın İstiklal Marşı’nı seslendirmesinin ardından şehitlerin ruhu için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

“15 Temmuz’da milletimiz ayağa kalktı”

Kur’an-ı Kerim tilavetinin sonrası Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın selamlama konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, “Bundan altı yıl önce bugün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya geldik. Esasında millet olarak buna yabancı değiliz. Ne zaman ki bu millet kendi ayağı üzerine dimdik ayağa kalkmış her zaman bu tür hadiselerle karşı karşıya gelmiştir. Esasında ders almamız gereken hadisede budur. 15 Temmuz’u bu meydanlarda toplanıp anmak yerine bu 15 Temmuzlara nasıl geliyoruz anlayışını zihinlerimize yerleştirmemiz gerekir. Bir milletin hep değerleri üzerinden, kutsalları üzerinden aldatarak bu durumlara gelindi. Bakıyoruz İslam tarihinde yüzlerce buna benzer hadiseler var. İslam tarihinin yanında Türk İslam tarihine bakıyorsun, Anadolu coğrafyasına bakıyorsun aynı hadiseleri yaşıyoruz. Bunlardan ders alacağız. Milli Mücadelemiz başladı, akabinde Kerkük-Musul olayı akabinde Hatay hadisesi gene aynı hadiseler. Milletimizin değerleriyle milletimizi bölüp parçalama hadisesi. 15 Temmuz’da milletimiz ayağa kalktı. Devletimiz muasır medeniyetin üzerine çıkmaya başladı. Yine bizim kutsal değerlerimiz üzerinden sureti haktan görünerek bizi içten parçalamak, bölmek ve onun yanında ülkemizde kardeş kanı akıtarak, uzun sürecek bir kardeş kanı savaşını başlatmak istediler. Ama Cenab-ı Allah’ın bu milleti sevdiğini biliyorum. Bu milletin Cenab-ı Allah’ın yanında özel bir millet olduğunu da biliyoruz. Kuranı Kerim’de de Cenab-ı Allah bunu bize müjdelemiş. Bu milletin ferasetini hesap etmediler. Bir kıvılcım atarak bu milleti uzun sürecek bir iç savaşta kardeş kanı dökerek, parçalanmış bölünmüş ve birbirine düşman haline getirilmiş bir milleti görmek istiyoruz diyenler derslerini aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı milletimizin meydanlara toplanması ve bu hain darbe girişiminde bulunanlara gerekli dersi verdi diye düşünüyorum. İnanıyorum ki bir daha böyle bir olaya kalkışmaya kimse cüret edemez. Biz şehrimizi tarif ederken de destan şehir diye tarif ediyoruz. Bu millet destanlar yazmıştır. Şair diyor ya Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmemektir. Kahramanlık ileri atılıp bir daha dönmemektir. İşte 15 Temmuz’da milletimiz yarınını, geleceğini düşünmeden milletin istikbalini, milletimizin geleceğini düşünerek hiç düşünmeden bir an tereddüt etmeden o hain darbe girişimine karşı durdu. Bizlerin de o hain darbe girişiminden ders almamız lazım. Milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde devletimizin de ebet müddet yaşaması için, kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda vatandaşlarımızın şu veya bu şekildeki aldatılmalarına müsaade etmeyeceğiz. Müslüman ferasetlidir, bir delikten bir kere ısırılır. Ama biz her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Burada dikkatli olmamız lazım Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel değerlerine, kuruluş felsefesine sahip çıktığımız zaman bu tür hadiselere de düçar olmayacağımızın da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Samimi olacağız, ihlaslı olacağız. Peygamber Efendimize (SAV) ashabı ‘Sizin dünyaya teşriflerinizin sebebi nedir’ dediklerin de Peygamber Efendimiz (SAV) diyor ki, ‘ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim’ güzel ahlaklı olan insanlar bizim için kıymetlidir, değerlidir ve anlamlıdır. Bizim ülkemizin de bu insanlara ihtiyacı vardır. İnsanlarımıza yapılacak en güzel iş onlara güzel nasihat etmektir. Dolayısıyla biz güzel şeyleri toplumumuza söyleyeceğiz ve bu topluma güzel şeyleri anlatacağız. Tarih boyunca yaşadığımız vakaları da 15 Temmuz hadiselerini de nasıl yaşadığımızı genel hatlarıyla da ifade etmemiz gerekiyor. Bu vatan için dini İslam için toprağa kanı düşmüş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bugün biz bu meydanlarda rahat nefes alabiliyorsak bu törenleri icra edebiliyorsak temelinde sınır karakollarında, dağların tepesinde yaz demeden, kış demeden, kar demeden vatan uğruna o siperlerde şahadeti göze alarak nöbet tutan ve binlerce şehit verip bu toprakların milli birlik ve bağımsızlığını idame ettirmek için mücadele eden kahraman ordumuz sayesindedir. Ben bu anlamda bütün ordu mensuplarımızı kutluyorum. Onların muzaffer olmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu topraklar için şehit ve şüheda şerbetini içmiş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ederken bir daha 15 Temmuzların olmaması dileğiyle Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi bir olmak, iri olmak, diri olmak hep birlikte Malatya olmak, hep birlikte Türkiye olmak hep birlikte bu vatanın, bu bayrağın ilelebet dalgalanması için tek nefes tek yürek olmamız lazım. Her şey Türkiye için” dedi.

“Biz hainleri unutursak, yeni hainler gelir”

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, "Sizler altı yıl önce bu saatlerde bu meydanı doldurdunuz. Bir kararlılık ve bir cesaret örneği gösterdiniz. Altı yıl sonra yine aynı kararlılık ve aynı cesaretin ayakta olduğunu yine dosta düşmana bu meydanda gösteriyorsunuz. 15 Temmuz hadisesi ve o gün gösterilen kahramanlıklar kelimelerle ile ifade edilemez. Kahramanlık destanları bu millette bitmez. Biz hainleri unutursak, yeni hainler gelir bize 15 Temmuzları yaşatır. Kahramanların nesli nasıl devam ediyorsa, hainlerin nesli de devam ediyor. Bu hainlerin nesli, son 40 yılda bir meczubun etrafında temerküz etti ve küresel güçlerin oyuncağı olarak büyüdü büyüdü, sureti haktan gösterdi kendisini. Bizim milletimizin tertemiz din duygularını istismar etti. Maalesef bir miktar cehaletimizi de kullandı. Çocuklarımızı bizden çaldı. Çocuklarımızı önce ailelerine yabancılaştırdı. Sonra onların vatan ve millet duygularını yok etti. Onun yerine kendi sapık izoterik batıni düşüncelerini monte etti ve mankurtlaşarak onları bizi evlatlarımızı kendi meclisini bombalayan, kendi insanına kurşun sıkan birer hain haline getirip, küresel güçlerin piyonu haline getirdi. Bu süreci iyi anlamalıyız. Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz. Asıl konuşmamız gereken ana nokta burası. Bir daha böyle bir ihanet yaşamamalıyız. Bunun için her zaman aklı, bilimi kendimize rehber edineceğiz. Dinimizi de gerçek kaynağından öğreneceğiz. İşte o zaman bir daha kendimizi kullandırtmayız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mehter takımı konseri verdi. Program, Türkiye genelindeki bütün camilerde saat 00.13’te selalar okunmasının ardından sona erdi.