Demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya’da su kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan su kanalında meydana geldi. Edilen bilgilere göre kanal içerisindeki demir korkulukların arasına sıkışan kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından kısa süren bir çalışmanın ardından kurtarılan kedi, özgürlüğüne kavuşunca cadde üzerinde hızla uzaklaştı.