Demez’den Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Malatya Baro Başkanı Onur Demez, yayımladığı mesaj ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Baro Başkanı Onur Demez, mesajında Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. Yıldönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, ’’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk Milletinin yazdığı destan sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devletidir. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet karanlıktan aydınlık bir geleceğe bilim ve akılla yürüme azminin büyük bir zaferidir. Bugün Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. yıldönümü zaferini milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir milletin, büyük zorluklar içerisinde, var olma azmi ve kararlığı ile yeniden doğduğu gündür. Aziz Şehitlerimizin acılarını, Kahraman Gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyor, bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti`nin demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

29 Ekim’in geleceğe daha güvenli bakılacağı bir gün olduğunu vurgulayan Demez’in mesajında, ’’Bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme milli birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Bugün, bizi millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakılacağı gündür. İşte Cumhuriyetimizin doğumunu ve varlığını kutladığımız bu günde, devletin temel gıdası olan hukuktan ve özgürlüklerden ayrılmadan, kurucu irademizi her gün daha fazla tahkim ederek güçlendireceğimize olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle inanıyoruz ki, Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkmamız gereği asla kuşku duyulmaz bir gerçeklik ve barış içinde yaşanacak , aydınlık güzel günlerin var olma nedenidir. Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine ve devrimlerine bağlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyete erişmesi mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, Birlik ve beraberliğimizin timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizin 99.yıl dönümünü kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.