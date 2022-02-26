Definaname oyunu Malatyalı tiyatroseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana Devlet Tiyatrosu turne kapsamında Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteği ile sunulan "Definaname" adlı tiyatro oyunu Malatyalı sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Sinan Bayraktar’ın yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği, oyun, Malatya Sabancı Kültür Merkezi Salonunda oynandı. Salonun dolu olduğu oyunda devlet tiyatro oyuncuları sergiledikleri performansları ile seyircilerden büyük alkış aldı.

Definaname adlı tiyatro oyununun hikayesi, "1974 yılı Çorlu’sunda geçer. Trakya’nın define merakı hikayeleri oyunun temelini oluşturur. Oyun, fakir ama insanlarının birbirine düşkün olduğu bir mahalle olan ’Mehmet Pehlivan’ sokağında geçer. Üç kafadar mahalle esnafının kokorece sarılı eski bir define haritası bulmasıyla başlayan olaylar, önce bütün mahalleyi sonrasında tüm Çorlu’yu etkisi altına alan define arama öyküsüne dönüşür. Bu öykü, yörenin kendine has konuşma üslubu ve hikayenin gidişatıyla eğlenceli, şarkılı, danslı bir hal alır."