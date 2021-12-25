Darende’de yaban hayvanları unutulmadı

Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün organizesiyle yaban hayvanları için karla kaplı dağlara yem bırakıldı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, yaban hayvanlarının en yoğun olduğu noktalara yem bırakıldığını belirterek, “Amacımız aç kalan yaban hayvanların beslenmelerini sağlayarak onların doğal ortamlarında kalmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yerleşim yerlerine inerek rahatsız etmelerini engellemek” dedi. İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Güzergahımızda bulunan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere yem bırakılmıştır. Sorumluluk bölgemizde ki tüm canlar bize emanet düsturuyla çalışmalarımız devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Yaban hayvanlarına yem bırakma etkinliğe, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale, Muhtar Hakan Gökçe, SYDV Müdürü Alaaddin Ateş ve kamu personeli katıldı.