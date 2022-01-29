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Darende’de POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu
Malatya’nın Darende İlçesi’nde Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) adayları için fiziki yeterlilik kursu açıldı.
MALATYA 29.01.2022, 12:51
Malatya’nın Darende İlçesi’nde Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) adayları için fiziki yeterlilik kursu açıldı.
İlçe Kaymakamlığı koordinesinde açılan POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu bir ay sürecek. Kursa, POMEM adayı 10 civarında genç katılıyor.
Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçe spor salonunda düzenlenen POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursunu ziyaret ederek, kurs hakkında bilgi aldı.