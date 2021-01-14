Darende’de ilk kar düştü

Malatya’nın Darende ilçesine ilk kar düştü.

İlçede uzun süren kuraklıktan sonra yağmaya başlayan yağmur ve ardından karın gelmesi özellikle üreticileri sevindirdi. Karabacak Mahallesinde de etkili olan kardan sonra çocuklar sokak aralarında gerek kartopu oynayarak ve gerekse kızak kayarak kar sevinci yaşadı.