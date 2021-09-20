Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci
Darende’de ev yangını korkuttu
Malatya’nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
MALATYA 20.09.2021, 17:15
Malatya’nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Darende’nin Gökyar Mahallesinde Mehmet Erol’a ait evde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Darende itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Zamanında yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu evin çatısı tamamen kullanılmaz hale gelirken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.