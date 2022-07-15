banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

Darende’de 15 Temmuz programına yoğun katılım

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı Malatya’nın Darende ilçesinde de gerçekleştirildi. Darende’de 15 Temmuz programına kalabalık katılım sağlandı.

MALATYA 15.07.2022, 15:29
Darende’de 15 Temmuz programına yoğun katılım

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı Malatya’nın Darende ilçesinde de gerçekleştirildi. Darende’de 15 Temmuz programına kalabalık katılım sağlandı.

Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu ve diğer protokol üyelerinin katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı çerçevesinde şehitlik ziyaret edilip dualar okundu.

Şehitler için Darende merkez camisinde Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu