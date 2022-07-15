Darende’de 15 Temmuz programına yoğun katılım

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı Malatya’nın Darende ilçesinde de gerçekleştirildi. Darende’de 15 Temmuz programına kalabalık katılım sağlandı.

Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu ve diğer protokol üyelerinin katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı çerçevesinde şehitlik ziyaret edilip dualar okundu.

Şehitler için Darende merkez camisinde Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.