Darende Devlet Hastanesi’ne doktor takviyesi
DARENDE DEVLET HASTANESİ’NE DOKTOR TAKVİYESİ
Malatya’nın Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne 5 doktorun atama yapılmasıyla, hastanedeki doktor açığı önemli ölçüde giderildi
Edinilen bilgiye göre, eksik doktor açığı giderilmeye çalışılan Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde 3 uzman 2 pratisyen hekim gelerek göreve başladı. Hastaneden verilen bilgiye göre, Fatma Terzioğlu Şahin Dahiliye Uzmanı, Elif Leventoglu Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı, İlyas Gündüz Dahiliye Uzmanı (İç Hastalıkları), pratisyen hekimler Rümeysa Sena Kalalı ve Merve Çelik de acilde göreve başladı. Hastane yönetimi tarafından yeni başlayan doktorlara görevinde başarılar dilenirken, vatandaşlara "hayırlı olsun" denildi.
Öte yandan, hastanenin diş birimine, Buluş ailesi tarafından Diş Panaromik Röntgen Cihazı hibe dildiği belirtilerek, aileye teşekkür edildi.
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