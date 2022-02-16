banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Daha yeşil bir Malatya için çalışmalar ele alındı

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek daha yeşil bir Malatya için istişarelerde bulundu.

MALATYA 16.02.2022, 13:23
Daha yeşil bir Malatya için çalışmalar ele alındı

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek daha yeşil bir Malatya için istişarelerde bulundu.

Malatya Orman Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya, Battalgazi ilçesine bağlı yaklaşık 20’ye yakın muhtar katılırken, toplantıda konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner geçtiğimiz hafta kendilerini ziyarete gelen Battalgazili muhtarların sorun ve sıkıntılarını konuşma adına Malatya’da istişare toplantısı düzenlediklerini dile getirdi.

Mahalle muhtarlarının ağırlıklı olarak 2B çalışmaları, Orman Kadastrosu ve Or-Köy kredileri ile ilgili talep ve sorunlarını yerinde görüşmek için geldiklerini ifade eden Çetiner, “Yine bazı köy muhtarlarımızın yeni ağaçlandırma çalışmalarını mahallelerinde yapılmasını talep ettiler. Bugün bu talep ve sorunları dinleyerek sizlere nasıl destek sağlayabiliriz, hem de daha yeşil bir Malatya yapacağımız çalışmaları masaya yatıracağız. Malatya’daki hazine arazilerinin ağaçlandırılması adına talepleriniz var. Burada samimiyet bizim için çok önemli. Çünkü orayı koruyacak, kollayacak olan sizlersiniz. Siz ağaçlandırmayı isterseniz bizde o takdirde başarılı olacağız. Köylünün istemediği, köylüye rağmen bir yeri ağaçlandırdığımız zaman orada başarılı olmadığımız tecrübe ile sabitti. Bizde istiyoruz k insanlarımızın rıza gösterdiği yerler de ağaçlandırma yapalım” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında başlattığı milli ağaçlandırma seferberliğinin de devam ettiğini kaydeden Çetiner, “İnşallah yeşil bir Malatya için el ele vereceğiz. Orman teşkilatı olarak geçmişte olduğu gibi bu yılda çok güzel ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Bu ağaçlandırmalar bölgenin yeşillenmesinin yanı sıra etrafı barajlarla çevrili ilimizde erozyona da engel olacaktır. Malatya nasıl kayısı diyarı olarak biliniyorsa mevcut yüzde 15’lik orman varlığımızı Malatya’da yüzde 25’lere çıkarmak için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan muhtarlar adına söz alan Mehmet Nuri Alan ise yörelerindeki orman ile ilgili sıkıntıları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri ziyarette Bölge Müdürü Çetiner’e ilettiklerini anımsatarak, “Bugün özellikle bazı mahallelerimizde yaşanan 2B, Or-Köy ve ağaçlandırma sorunları ile ilgili müdürümüz ile istişare ediyoruz. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde mahallelerimizin bu sorun ve talepleri çözülür. Bölge müdürümüzün bu konuda özverili çalışmalarına şahidiz, bu kapsamda Battalgazi’nin yeşillenmesi ve diğer sıkıntıların da çözüme kavuşmadı adına el birliği ile çalışacağız. Kendisine bizler için Malatya’ya gelerek istişare toplantısı yapan Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11