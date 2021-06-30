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Covid-19 sonrası mesaide eskiye dönüş

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında değiştirilen mesai saatleri, kademeli normalleşme nedeniyle eski sisteme çekildi.

MALATYA 30.06.2021, 12:38
Covid-19 sonrası mesaide eskiye dönüş

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında değiştirilen mesai saatleri, kademeli normalleşme nedeniyle eski sisteme çekildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına yönelik alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 1 Temmuz 21 tarihinden itibaren ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri sabah 08:0012:00 öğleden sonra 13:0017:00 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde, "Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır” denildi.
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