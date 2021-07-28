Covid-19 salgınını bitirecek tek silah aşı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Covid-19 salgınını bitirecek tek silahın aşı olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı öncesi vaka sayılarının azalmasıyla kısıtlamalar kaldırılırken, vakalar bayram sonrası tekrar artış gösterdi. Delta varyantının etkisiyle yayılmaya devam eden korona virüs pandemisinin önlenmesi için aşı konusunda bir kez daha uyarı yapıldı. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınını bitirecek tek silahın aşı olduğunu vurguladı. Bentli, “Klinik çalışmalar ve mevcut uygulamalar aşı sonrası ciddi bir yan etki olmadığını göstermiştir. Nadiren kol ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi geçici ve hafif semptomlar görülebilmektedir. Aşı oranı yüksek olan ülkelerde Delta Varyantı başta olmak üzere, korona virüse bağlı yoğun bakıma yatış ve vefat sayılarında çok ciddi azalma görülmüştür. Aşı, korona virüs hastalığının ağır geçmesini önlemektedir” ifadelerine yer verdi.