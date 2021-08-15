Covid-19 salgın sürecinde 65 yaş üstüne destek

Covid-19 salgını sürecinde 65 yaş üstü kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılara, sosyal ekonomik ve psikolojik destek vermek amacıyla başlatılan proje tanıtıldı.

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin başlattığı projenin tanıtımı toplantısına, Malatya İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Kemal Şener, Malatya Yetiştirme Yurtlarından ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YADER) Başkan Yardımcısı Fırat Yıldız, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Haluk Teber ve Şef İhsan Ercan, gönüllüler ve yaşlılar katıldı.

Yetimler Kervanı Derneği toplantı salonunda düzenlenen programa konuşan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, “Covid -19 salgını sürecinde 65 yaş üstü yaşlılara, sosyal ekonomik ve psikolojik destek verilmesi projesinin açılış ve tanıtım toplantısını 3 ay önce yapılacaktık. Ancak salgın nedeniyle programı o zaman yapmadık. Nasip bugüneymiş” dedi.

Çolak, ”Proje kapsamında 40 yaşlıya evde bakım hizmeti verilecek. Şu anda 20 tane 65 yaş üstü yaşlılarımız tanıtım toplantımıza katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızın evlerine giden kızlarımız evde bakım ve temizliklerini yapıyorlar. Aile ortamında olduğu gibi kızlarımız 65 yaş üstü yaşlılarımızın evine giderek proje kapsamında evlerinde temizlik yapıyorlar, psikolojik destek veriyorlar. Sabah kahvaltılarını hazırlıyorlar. Kendileriyle sohbet ediyorlar. Akşam saatine kadar yaşlılarımızla sohbet ederek neşeli bir zaman geçirmelerini sağlıyorlar. Yaşlılarımız, çocuk ve evlat özlemini gideriyorlar. Buradan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Proje kapsamında psikolog kardeşlerimiz ailelerimize destek veriyor. 65 yaş üstü yaşlılarımızla sohbet ederek destek veriyorlar” ifadelerini kullandı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Haluk Teber de, “ İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Covid-19 salgın sürecinde 65 yaş ve üstü yaşlılarımıza sosyal ve ekonomik ve psikolojik destek verilmesi için başlatılan projenin başarılı olmasını diliyorum” dedi.

“Aşımızı olalım”

İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Kemal Şener ise Covid -19 salgını sürecinde 65 yaş üstü kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılara sosyal ekonomik ve psikolojik destek projesi için bir araya geldiklerini belirterek, “İlgili uzman arkadaşlarımız yaşlıları evlerinizde yalnız bırakmamak için düşünülen projenin başarılı olmasını diliyorum. Ancak, ben de pandemide etkili olan aşıdan söz etmek istiyorum. Covid-19 ‘da en önemli tedavi şu anda aşı. Virüsü önlemek için özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı ve sizlerin mutlaka aşı olması lazım. Bazı sosyal medyada vatandaşlarımız aşının yan etkisi var diyenler var. Lütfen bunlara itibar etmeyin” ifadelerine yer verdi.

"Yaşlı ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza destek olan proje"

YADER Başkan Yardımcısı Fırat Yıldız, 65 yaş üstü kimsesiz ve bakıma muhtaç olan yaşlılara destek olmak için başlatılan projenin öneminden söz ederek, "Yaşlı ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza destek olan projeye biz de dernek olarak destek veriyoruz" diye konuştu.