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Covid-19 kurallarına uygun ziyaret
KAYMAKAMI GÖKHAN DOLAŞ,, COVİD-19 KURALLARINA UYGUN ZİYARET YAPTIKLARINI BELİRTTİ
MALATYA 10.09.2020, 11:51
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Malatya’nın Arguvan İlçesinin yeni Kaymakamı Gökhan Dolaş, ilçenin birçok noktasına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Dolaş, Covid-19 kuralları çerçevesinde yaptıklarını belirtti.
Arguvan İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, beraberindeki heyet ile birlikte Konakbaşı, Gürge, Çayırlı, Kızıluşağı ve Ermişli, Kömürlük, Göçeruşağı, Alhasuşağı ve Gökağaç mahallelerini ziyaret etti.
Dolaş, mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, hem yöreyi tanıma imkanı bulduğunu, hem de vatandaşların sorunlarını dinlediğini vurguladı.
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