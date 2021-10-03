Çölyak hastası öğrencilere özel menü

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri düşünerek, çölyak hastası öğrencilere ayrı yemek ve ekmek ikram edecek.

İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, çölyak hastası öğrencilerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları istenip, başvuru sayısına göre öğrencilere ayrı menü hazırlanacağı vurgulandı.