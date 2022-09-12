Coğrafi işaretli ürünler yoğun ilgi gördü

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Arapgir Belediyesi koordinatörlüğünde hafta sonu düzenlenen "25. Arapgir Bağbozumu ve Mor Reyhan Hasat Şenlikleri" ilgi gördü. Coğrafi işaret almış olan Arapgir Köhnü Üzümü ile Mor Reyhanı ilçeye gelenler tarafından tüketildi ve iki ürün de dillerden düşmedi. İki ürünün tanıtımı iki gün boyunca yapıldı.

“Türkiye üzüm üretiminde dünyada 4.sırada”

Malatya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ramazan Çolak, Türkiye genelindeki üzüm üretimi konusunda bilgi aktarıp, "Ülkemizde 565 bin hektar alanda üzüm üretimi yapılmakta olup, ülkemiz bu anlamda dünyada İspanya, İtalya ve Fransa’nın ardından 4. sırada gelmektedir. Tarım alanlarımızın yüzde 2.15’ini bağ alanı olarak tespit etmiş bulunmaktayız. Ülkemizde yılda 4 milyon ton üzerinde üzüm yetiştirilmekte, ülkemizde 221’i yabancı 881’i yerli olmak üzere toplamda bin 102 çeşit üzüm çeşidi ile üretim yapılmaktadır. Dünya kuru üzüm ihracatında 210 bin ton ve yüzde 45’lik pay ile ülkemiz 1. sırada yer almaktadır. Yetiştirilen üzümlerin yüzde 40’ı kurutmalık, yüzde 35’i sofralık, yüzde 23’ü geleneksel ürün ve sirke, yüzde 2’si de şaraplık olarak değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Arapgir’de üzüm rekoltesi 7 bin ton”

Malatya’da toplam bağ alanının 37 bin dekar olduğuna dikkat çeken Çolak, “Arapgir İlçemizde Köhnü, Aşık beyazı, Amasya ve Kureyş çeşitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. İlçemizde 2022 yılı tahmini rekoltesi 8 bin 700 dekar alanda 7 bin tondur. Dekara ortalama verim beklentimiz de 800 kilogram civarındadır. Köhnü üzümü Arapgir İlçemizin coğrafi işaretli ürünü olup ilçe ekonomisi için vazgeçilmez ürünüdür. Kaliteli üzüm yetiştiriciliği yapmak için bakanlığımızın teknik talimatlarına uygun mücadele yöntemleri önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu mücadele yöntemlerine üreticilerimiz uyarlarsa tüketici memnuniyeti ve sağlığında gıda arzını sağlamış olurlar. Daha önce Arapgir ilçesi bağlarında fungal kurma nedenleri ile yapmış olduğumuz bir projede 240 dekarlık bir alanda çalışma yaptık, Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında Sürvey çalışmaları yaptık ve bunların sonucunda üreticilerimize kültürel önlemleri, budama aletlerinin dezenfeksiyonu, budamadan sonra açılacak yaraların uygun bir şekilde kapatılmasının önemini, hastalıklı dokuların alandan ve bitkiden uzaklaştırılmasının ne kadar önemli olduğunu anlattık. Bu anlamda proje çerçevesinde yüz üreticimize budama seti dağıttık” dedi.

İlçenin coğrafi işaretli Köhnü üzümü ile Aşık Beyazı çeşidi üzüm teşvik yarışmasında, dereceye giren üreticiler "25. Arapgir Bağbozumu ve Mor Reyhan Hasat Şenlikleri” çerçevesinde geçtiğimiz hafta sonu ödüllendirilmişti.

Köhnü üzümü yarışmasında Budak Köyü’nden Yusuf Fırat birinci, Koru Köyü’nden Ali Fırat ikinci ve Burak Köyü’nden Alpay Özkan üçüncü olmuştu.

Aşık beyazı üzümünde ise Düzce Köyü’nden Bilgin Hüz birinci, Düzce Köyü’nden Mustafa Mayda ikinci ve Kayakesen Köyü İzzettin Karagöz üçüncü olmuştu.