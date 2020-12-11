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Çocukların hayallerini Battalgazi Belediyesi gerçekleştirdi

Battalgazi Belediyesi ‘Sen Hayal Et Biz Gerçekleştirelim’ projesi ile ilçedeki kırsal mahallelerde yaşayan çok sayıda çocuğun hayallerini gerçekleştirdi.

MALATYA 11.12.2020, 10:27
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Çocukların hayallerini Battalgazi Belediyesi gerçekleştirdi

Battalgazi Belediyesi ‘Sen Hayal Et Biz Gerçekleştirelim’ projesi ile ilçedeki kırsal mahallelerde yaşayan çok sayıda çocuğun hayallerini gerçekleştirdi.

“Çocuklar bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olduk, mutluyuz” şeklinde konuştu.

Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Battalgazi Belediyesi, gönüllere de dokunmaya devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla ‘Sen hayal et biz gerçekleştirelim’ projesiyle yola çıkan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için 5 okula ‘Hayal Kutusu’ yerleştirdi. Başkan Güder’e iletilmek üzere kutuya mektupla hayallerini belirten çok sayıda çocuğun hayalini kısa sürede gerçekleştirdi. Kutudan çıkan mektuplarda çocukların hayali olan kol saati, paten, barbie bebek seti, oyun çadırı, kumandalı araba, muhabbet kuşu, futbol topu, puzzle, kitap ve oyuncak gibi çeşitli istekler mektup sahibi çocuklara evlerinde teslim edildi. Kapıyı açtıklarında karşılarında hayallerinin gerçekleştirildiğini gören çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, hayallerine kavuşan çocukların aileleri ise Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

Çocuklar mutluluktan havalara uçtu

Kumandalı araba ve oyuncak Batman hayaline kavuşan Çağatay Demir, “Ben mektup kutusuna hayalimi yazdım. Çok sevindim hediyemi karşımda görünce. Oyuncaklarıma kavuştuğum için çok mutlu oldum. Batman ve kumandalı araba istemiştim. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den oyuncak istedim o da hemen gönderdi, çok teşekkür ederim. Onu da çok ama çok seviyorum” derken, Çağatay’ın annesi Şadiye Demir ise “Çağatay dünden beri hediyesini bekliyordu. Sürekli bana ‘Anne hediyem ne zaman gelecek?’ diyip duruyordu, heyecandan inanın gece uyumadı. ‘Erken yatayım ki belki sabah oyuncaklarım gelir’ dedi. Sağ olsun Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder oğlumun hediyesini gönderdi. Teşekkür ediyoruz Başkanımıza” ifadelerini kullandı.

Hayalinin paten olduğunu belirten Elvin Kurtoğlu, “Patenime kavuştuğum için mutluyum. Çok beğendim. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Pembe patenlerimle de bol bol kayacağım” derken, muhabbet kuşu isteyen Muhammet Gündüz ise “Teşekkür ederim kuş için. Kuşları çok seviyorum. Adını ‘Maviş’ koydum. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklarımız her daim emrine amadeyiz”

Çocukların kendisine yazdıkları mektupları okurken çok duygulandığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Siz hayal edin biz gerçekleştirelim’ projesi kapsamında çocuklarımızın taleplerini mektuplarla aldık. Çocuklarımız ve minik yavrularımız kendi yazdıkları mektuplarla, bize taleplerini ilettiler. Mektupları okuduğum zaman çok duygulandım. Kimileri muhabbet kuşu istemişlerdi, kimi paten, kimi kol saati, kimileri ise oyuncak istemişler. Bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak bu evlatlarımızın ve minik yavrularımızın taleplerini Belediyemiz tarafından karşılanıp evlerine teslim ettik. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olduk. Çocuklarımızı muhabbetle selamlıyor, sevgilerimi gönderiyor ve gözlerinden öpüyorum. Çocuklar bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir. Çocuklarımıza sahip çıkma noktasında belediye olarak bu tür programlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz belediye olarak onların taleplerini karşılama noktasında onların emirlerine amade olacağız. Bundan sonra da buna benzer programlarımız olacaktır” diye konuştu.
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