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Çocuklar okula alışsın diye çaba

Okullarda ana sınıflarının eğitimine hafta başında başlaması nedeniyle minikler okula alışsın diye çeşitli etkinlikler yapılıyor.

MALATYA 02.09.2021, 09:44
Çocuklar okula alışsın diye çaba

Okullarda ana sınıflarının eğitimine hafta başında başlaması nedeniyle minikler okula alışsın diye çeşitli etkinlikler yapılıyor.

İlk, orta ve liselerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlangıcı 6 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Okullarda ana sınıflarının eğitimine ise geçtiğimiz pazartesi günü başlandı.

Uyum sürecinin ilk günlerinde Malatya’da Kılıçaslan İlkokulu’nu ziyaret eden Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi üyeleri, yüz boyama, genç dönüşüm ve çocuk oyunları gibi çeşitli etkinliklerle heyecanlı yüzlerin mutluluğuna ortak oldu.

Çocuklarla çocuk olan ve oyunlarına katılarak miniklere uyum sürecinde okula alışmaları için yardımcı olan gençler, velilere yardımcı oluyor.

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