Çitçilere arpa ve buğday tohumu dağıtıldı

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla ‘Malatya Buğday Üretimini Artırıyor Projesi’ çerçevesinde buğday ve arpa tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda çiftçilere dağıtımı gerçekleştirildi.

“Malatya Buğday Üretimini Artırıyor Projesi” ile buğday ve “Malatya Tahıl Ambarları Arpa İle Doluyor Projesi” ile arpa tohumu dağıtımı Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasında il protokolü ve çiftçilerin katılımıyla yapıldı. Yapılan törende 30 bin dekar alan için bin 64 çiftçiye 625 bin kilogram arpa ve buğday tohumu dağıtıldı. Buğday ve Arpa dağıtım töreninde konuşan Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Valiliğimizin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenlenen tohum dağıtımı, kırsaldaki çiftçi ve yetiştiricilerimize destek olma adına büyük bir proje. Çünkü geçmişte bu tür projeler çok fazla destek görmedi. Üretmemiz lazım, üretene destek olmamız lazım, sahada olmamız lazım. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz” diyerek, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge Koordinatörü Yunus Kılıç da, “Son yıllarda yaşanan kuraklık ve dünyadaki pandemi sürecinden dolayı gıdaya olan talebin karşılanması için Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar her zaman şunu söylüyor, ‘gıdaya hükmeden bundan böyle dünyaya hükmeder.’ Ben burada değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma ve değerli ekibine Malatya ve üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Malatya’mızda önemli ürünleri üretiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Belediye Başkanı demiyoruz, Şehrül-Emin diyoruz. Çünkü fuar alanını, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Fidancılar Sitesi, Buğday Pazarı, park ve yeşil alanlar oluşturursanız işte biz de burada tüm dünyaya seslenerek, Belediye Başkanı demiyoruz, Şehrül-Emin diyoruz. Selahattin Gürkan bundan sonra Şehrül-Emin’dir. Milletin emanetine sahip çıkarsanız işte böyle Emin olursunuz. Ben başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygılarımı şükranlarımı sunuyor, çitçiye olan bu desteklerin her zaman her yerde olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Amaç üretimi arttırmak

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanındaki hizmetlere her konuda ve her alanda devam ettiklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızı Malatya’da ağırladık. Malatya, kendisine yakışır ve yaraşır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladı, ağırladı ve uğurladılar. Yani Dar’ül Rıfat’a uygun bir şekilde karşıladılar. Himmetli zatların bulunduğu diyara uygun bir şekilde ağırladılar. Bu vesileyle başta Sayın Valimize, rektörlerimize, belediye başkanlarımıza, STK’larımıza ve Malatya’nın Dar’ül Rıfat insanlarına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimiz için tarım alanındaki hizmetlerimize her konuda ve her alanda sürdürüyoruz. Bir taraftan sulama kanalları yaparken, bir taraftan sulama boruları dağıtırken, bir taraftan sulama göletleri yaparken, bir taraftan da yeni aşılanacak orman ürünlerinin ve yeni yapılacak orman alanlarının oluşturulması noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hekimhan bölgesinde binlerce alıç ağacının aşılamasını gerçekleştirdik. Yine şehrimizin farklı bölgelerinde 60 kilometrenin üzerinde sulama kanalı yaptık. 600 bin metre sulama boruları dağıttık. Vatandaşlarımızın ekilebilecek ve sulanabilecek arazilerin sulamasını ve ekmesi için gayret göstermesi anlamında yardımcı olduk. Geçtiğimiz dönemde 425 ton arpa, buğday, nohut, fasulye dağıtımını gerçekleştirdik. Bugünde 625 ton arpa ve buğday dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl nadasa bırakılan, ekilmeye elverişli arazilerin ekilmesi için Tarım Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak dağıtım gerçekleştirdik. Bu konuda yerel paydaşlarımızda bizlerin her zaman yanında oldular. Bizim amacımız Türkiye’deki üretimin en üst seviyeye ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için bir taraftan devletimiz alt yapı ve sulamayla ilgili imkânlarını sunarken, yerel anlamda belediye olarak bizlerde bu imkânları sunmaya gayret ediyoruz. Sadece tohum boyutuyla değil bir taraftan sedir çalışmalarıyla domates, biber, çilek vb. ürünler dâhil olmak üzere vatandaşlarımıza dağıtarak onların ekilebilecek, dikilebilecek alanlarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi noktasında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmalarımız yeterli midir? değildir. Bundan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa rehberlik ve mihmandarlık anlamında gerekli görevi yerine getirmek durumundayız. Önümüzdeki süreçte özellikle iklim değişikliği, kuraklık ve küresel ısınma olguları toplumumuzun birinci sırasında yer alacak. Fosil yakıtların özellikle salınımı ve atmosferdeki olumsuz etkileri küresel ısınmayla birlikte kuraklığı ve iklim değişikliğini de beraberinde getiriyor. Bizler bir taraftan küresel ısınmanın önüne geçme noktasında elektrik ve doğal üretim noktasında GES ve HES gibi enerji üretimine yönelirken, diğer taraftan da topraklarımızın yeşillendirilmesi ve küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliğinin önüne geçilmesi noktasında yoğun çalışma içerisinde olmamız lazım. Malatya ölçeği bunun her yerindedir.

Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize bire bir dokunan hizmetlerimizin yanında aynı zamanda çiftçilerimizin yol aksları noktasında, yayla yollarının yapılması noktasında, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza yalakların dağıtılması noktasında çalışmalar yaptık. Özellikle Malatya’nın her kesimini ilgilendiren kayısıyla ilgili Dünya Kayısı Merkezinin yapılması ki Türkiye’nin en büyük yatırımlarından bir tanesidir. Modern ve çağdaş anlamda dünya kayısı ticaret merkezinin olması hemen yanında lisanslı deponun olması, fidancılık sitesinin olmasıyla birlikte çevreyi kirletmeden kendi enerjilerini kendilerinin üretmesi Malatya açısından da önemli bir kazanımdır diyorum. Bu çalışmaları yapan mesai arkadaşlarımıza, paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yapılmasında bizlere her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza da sonsuz şükranlarımı, Malatya halkı adına müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz kaliteli tohumla yüksek verim elde etmek”

Türkiye’nin çok kritik bir jeopolitik konuma sahip olduğunu söyleyen Vali Hulusi Şahin, “Türkiye her türlü güvenliğini almakla mükellef. Gıda güvenliği de bunlardan biri. Özellikle dünya, pandemi krizi ve Ukrayna krizinde gördü ki gıda arzı güvenliği bir milli güvenlik meselesidir. Dolayısıyla biz kesinlikle kendi ihtiyacımızı üretebilecek kapasitede olmalıyız. Bunun için ne eksiğimizi varsa tamamlamalıyız. Türkiye bu açıdan şanslı bir ülkedir. Toprakları geniştir, sulama imkanları vardır, iklimi müsaittir. Dolayısıyla iyi bir organizasyonla Türkiye sadece kendi nüfusunu değil başkalarını da besleyecek kapasiteye sahiptir. Bunun için her alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmamız lazım. Yani tohumda dışa bağımlı olmamalıyız. Gübrede dışa bağımlı olmamalıyız. Diğer unsurlarda dışa bağımlı olmamalıyız. Kendi tohumunu üreten ve sürekli bir şekilde tohumunu çeviren bir yapıyla çiftçimizi desteklemeliyiz. Buğdayımızı üretmeliyiz, şekerimizi üretmeliyiz, yağımızı üretmeliyiz. Özellikle stratejik ürünlerimize çok önem vermeliyiz. Buğday ve arpa bunlardan biri. Çünkü arpa hayvancılığın ana girdilerinden bir tanesi. Bugün tarıma yapmış olduğumuz desteklerin yeni bir halkasını yapıyoruz. Bu sefer arpa ve buğday tohumları dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz çok sayıda ortak çalışmadan bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Böylece çiftçimize daha önce verdiğimiz tohumların yanında ilave 625 ton daha tohum hibe ediyoruz. Hedefimiz kaliteli tohumla yüksek verim elde etmek. Böylece tarlada izimiz olsun ki yüzümüz olsun diye hazırlanıyoruz. Çiftçi gülerse bütün ülke güler. Çiftçinin yüzünü güldürecek işler yapmalıyız. Buda onlardan biri. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ekibiyle beraber tarıma verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın yaptığı duanın ardından protokol tarafından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.